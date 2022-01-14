Новая модель поликлиники и стационара формируется региональным минздравом в Бердске

В Бердске (Новосибирская область) реализуется проект формирования новой модели поликлиники и стационара, которая поможет создать комфортные условия для жителей Бердска и медперсонала. О комплексной модернизации системы здравоохранения Бердска в ходе пресс-тура рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Она также отметила, что эффективность проектам будет усилена за счет поставок современного цифрового оборудования по нацпроекту «Здравоохранение».

«При планировании реализации национальных проектов отдельное внимание правительством Новосибирской области и региональным минздравом уделялось здравоохранению Бердска. Мы понимаем, что это крупное муниципальное образование и его жители должны получать максимальную специализированную помощь и все виды диагностики непосредственно в городе. Разработана дорожная карта, ЦГБ участвует практически во всех направлениях нацпроекта, программе модернизации первичного звена. Совершенно меняется поход, чтобы создать новую модель поликлиники и стационара, чтобы создать комфортные условия для жителей Бердска и медперсонала», – отметила Елена Аксёнова.

Как сообщили Накануне.RU в департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области, за последние несколько лет в Бердске провели значительный объем работ по реконструкции комплекса зданий Бердской Центральной городской больницы (ЦГБ): капитальный ремонт двух детских поликлинических отделений, здания поликлиники, модернизирована стоматологическая помощь, для системы централизованной подачи кислорода в инфекционном госпитале и в хирургическом корпусе установлены два газификатора, недавно начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в котором накануне побывал губернатор Андрей Травников.

Благодаря созданию ЦАОП в Бердске в этом году впервые появился собственный аппарат МРТ. Центр оснастили самым современным оборудованием: МРТ мощностью 1,5 Тесла, 128-срезовым КТ, гастроскопом, бронхоскопом, аппаратом УЗИ экспертного класса, цифровым рентгеном и всем необходимым для дневного стационара, где пациенты амбулаторно смогут получать химиотерапию. Все это современное оборудование можно использовать и для нужд стационара. КТ, МРТ, эндоскопы, УЗИ полностью обеспечат потребность в плановых обследованиях населения Бердска, по направлению врачей поликлиник здесь можно будет пройти диагностику.

Главный врач Центральной городской больницы Бердска Алла Дробинская отмечает: "Создание ЦАОПа – была сложная многокомпонентная задача для руководства медицинского учреждения. Это не только ремонты, но и логистика, аудит, решались задачи по укреплению кадрового потенциала. Налажено взаимодействие со школами, медицинским колледжем, есть «целевики» которые вернутся с Бердскую больницу, которые учатся на разных курсах медицинского университета. В рамках реализации проекта были приняты новые сотрудники в ЦАОП".

Отметим также, что за последние два года система здравоохранения города Бердска получила четыре автомобиля скорой медицинской помощи, проведен капитальный ремонт и переоснащение оборудованием ФАПа в деревне Бердь и селе Морозово, для детских поликлиник Бердска закуплено диагностическое и лабораторное оборудование: лор-комбайн, аппарат УЗИ, три ЭКГ, офтальмологическое и другое оборудование. В женской консультации оснащены 11 кабинетов врачей акушеров-гинекологов, приобретен УЗИ-аппарат экспертного класса, цифровой маммограф. В поликлинике оборудовано 12 стоматологических кабинетов. В городе создан гериатрический кабинет, который начнет работу в ближайшее время.