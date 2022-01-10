10 Января 2022
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Происшествия Пермский край
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Перми мошенник "увёл" у покойника 12 миллионов

61-летнему пермяку вменили мошенничество с деньгами умершего, сообщили Накануне.RU в УМВД по Пермскому краю.

Следствие полагает, что в 2020 г. злоумышленник и его подельники узнали, что на счетах умершего хранится много денег и 181 тыс. акций номинальной стоимостью 38 млн руб. Лидер криминального коллектива, используя поддельный паспорт, представлялся собственником денег и акций. Чтобы запутать следы, злоумышленники нашли человека, который за деньги с помощью доверенности, полученной с помощью поддельного паспорта умершего, имел право "представлять интересы владельца акций и денежных средств в банках".

Соучастникам удалось похитить 12 млн руб. мёртвого пермяка, которые хранились в двух банках. Затем фигуранты решили похитить акции, но служба безопасности банка своевременно проинформировала полицию о готовящемся преступлении.

Предполагаемый главарь банды ждёт приговора под подпиской о невыезде, его дело вскоре поступит в суд. Расследование дел его возможных соучастников продолжается.

Теги: Мошенничество, умерший



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