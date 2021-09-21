21 Сентября 2021
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Коллаж, бабушка, деньги (2020) | Фото: Накануне.RU

"Помогать пенсионерам немножко поздно": в ЦБ напомнили россиянам, что они живут при капитализме

Помогать "действующим" пенсионерам, которые уже вряд ли смогут что-то накопить, "немножко поздно", считает первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. Такое мнение он высказал на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
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"Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина - как раз эту трансформацию начать", - цитирует ТАСС Швецова.

По его мнению, такие изменения важно проводить не только через агитацию и стимулирование, но и через настройку самих пенсионных институтов.

При этом есть много вариантов для граждан сделать и самостоятельные накопления. "Это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, в конце концов - покупка недвижимости, которая поможет человеку при ее сдаче в аренду", - полагает Швецов.

Швецов добавил, что поддержкой на пенсии может быть и пассивный доход от акций, облигаций и других финансовых инструментов.

Отметим, что ряд исследований последнего времени показал: значительная часть россиян не откладывает деньги – доходов хватает только на "оперативные" нужды: еду, одежду, лекарства и погашение кредитов.

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Теги: цб, сергей швецов, пенсия, накопления, инвестиции, капитализм



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