"Помогать пенсионерам немножко поздно": в ЦБ напомнили россиянам, что они живут при капитализме

Помогать "действующим" пенсионерам, которые уже вряд ли смогут что-то накопить, "немножко поздно", считает первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. Такое мнение он высказал на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина - как раз эту трансформацию начать", - цитирует ТАСС Швецова.

По его мнению, такие изменения важно проводить не только через агитацию и стимулирование, но и через настройку самих пенсионных институтов.

При этом есть много вариантов для граждан сделать и самостоятельные накопления. "Это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, в конце концов - покупка недвижимости, которая поможет человеку при ее сдаче в аренду", - полагает Швецов.

Швецов добавил, что поддержкой на пенсии может быть и пассивный доход от акций, облигаций и других финансовых инструментов.

Отметим, что ряд исследований последнего времени показал: значительная часть россиян не откладывает деньги – доходов хватает только на "оперативные" нужды: еду, одежду, лекарства и погашение кредитов.