29 Октября 2020
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Общество В России
магазин, корзина, продукты (2016) | Фото: 1ul.ru

Росстат: Половине семей в России хватает денег только на еду и одежду

Половина российских семей может позволить себе только покупку еды и одежды. Об этом говорится в результатах опроса Росстата за второй квартал 2020 года.

При этом ситуация за год только ухудшилась: если во втором квартале 2019 года показатель составлял 49,4%, то в текущем году он вырос 49,9%.

Больше всего таких домохозяйств на Алтае (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях.

Хуже всего ситуация обстоит у молодых семей, в которых возраст супругов составляет от 18 до 25 лет. В этой категории в целом по стране на еду и одежду работают 64% семей, сообщает Regnum. После них следуют неработающие пенсионеры - 62,4%.

Ранее сообщалось, что россияне в первом полугодии 2020 года в среднем сократили потребительские расходы на десятую часть или на 11 570 руб. в абсолютных числах. В некоторых регионах "экономия" достигала 41 тыс. руб., а где-то расходы, наоборот, выросли.

В январе - июне 2020 года номинальные потребительские расходы населения сократились год к году впервые как минимум за 15 лет - с 2006 года. До этого номинальные расходы в первом полугодии росли из года в год.

Сильнее всего сократились потребительские расходы в Севастополе (-19,3%), Якутии (-18,5%) и Дагестане (-17,3%). В этих регионах существенно упали и доходы населения.

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Росстат: Половине семей в России хватает денег только на еду и одежду

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Теги: семьи, доход, еда, одежда



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