15 Сентября 2021
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Политика В России Крым Украина
Глава администрации Ялты Янина Павленко. (2021) | Фото: facebook.com/pavlenkojp / Янина Павленко

Власти Украины обвинили главу Ялты в военном преступлении

Экс-директора "Массандры", ныне – главу Ялты Янину Павленко украинские власти обвинили в разграблении национальных ценностей.

Уголовное дело на Павленко завели еще в 2016 году, после визита в Крым Владимира Путина и экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Тогда Павленко, будучи руководителем винного гиганта, по версии прокуратуры Украины, открыла для высоких гостей один из ценных экземпляров энотеки - "Херес-де-ла-Фронтера" урожая 1775 году стоимостью более $100 тыс. Всего у "Массандры" было пять бутылок этого напитка. Тогда украинские власти завели дело по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Но теперь подразделение украинской прокуратуры, обозначенное как прокуратура автономной Республики Крым, обвиняет Павленко в совершении военного преступления.

"При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г.Севастополя сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему "генеральному директору" захваченного оккупантами винзавода "Массандра" по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет", - цитирует прокуратуру "Интерфакс-Украина".

В декабре 2020 года винзавод "Массандра" был приватизирован. ООО "Южный проект" (дочерняя компания банка "Россия") купила 100% акций компании. Сумма сделки составила 5,327 млрд руб. Отметим, что только коллекция вин "Массандры" из знаменитых на весь мир погребов оценивается в 20 млрд руб.

На акции винзавода претендовала также московская "Эстэйт Групп". Ранее 100% акций крупнейшего и старейшего винзавода Крыма принадлежало властям республики. "Южный проект" с 2017 года владеет также крымским заводом шампанских вин "Новый свет", приобретенным за 1,5 млрд руб.

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Теги: янина павленко, массандра, крым, военное преступление



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