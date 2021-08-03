04 Августа 2021
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Происшествия Тюменская область
спасатели МЧС лес поиски (2017) | Фото: ГУ МЧС РФ по Курганской области

Бастрыкин поручил продолжить поиски 9-летней девочки, пропавшей в Тюмени больше месяца назад

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил продолжать поиски пропавшей в Тюмени больше месяца назад 9-летней Насти М.

"Бастрыкин поручил тщательно проработать все версии произошедшего, обеспечить дальнейшее проведение поисковых мероприятий. Поручения в части криминалистического сопровождения даны Главному управлению криминалистики Следственного комитета России, сотрудники которого продолжают работать со следователями в регионе. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении ведомства.

Девочка 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". Ребенка активно искали до 10 июля, затем работа оперштаба была свернута, но силовики и волонтеры продолжают отрабатывать сигналы и возможные зацепки по делу.

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Теги: скр, поиски ребенка, александр бастрыкин, тюмень



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