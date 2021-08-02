В Мегионе коммунисты провели серию пикетов в поддержку отстраненного от выборов Павла Грудинина

Активисты мегионского городского отделения КПРФ провели серию одиночных пикетов в поддержку Павла Грудинина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного отделения КПРФ.

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Пикеты прошли в разных частях города, в том числе у административных зданий.

"Коммунисты вышли с требованиями восстановить справедливость, защитить права граждан, а именно — возможность избирать и быть избранными в справедливых условиях равенства всех перед законом", - говорится в сообщении КПРФ.

Напомним, Грудинина сняли с выборов в Госдуму по "информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами". В КПРФ не согласились с таким решением Центризбиркома и собираются оспорить его в Верховном суде.