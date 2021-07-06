06 Июля 2021
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милиция кинологическая служба собака овчарка ищейка (2007) | Фото: Накануне.ru

В Ишиме неизвестные "заминировали" детские сады и потребовали денег

Сегодня в Ишиме неизвестные сообщили о минировании пяти детских садов и православной гимназии, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

По информации властей, злоумышленники потребовали выплатить вознаграждение за деактивацию устройств. Сотрудники учреждений и дети были эвакуированы.

В помещениях работают сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, кинологи. По фактам сообщений идет проверка спецслужб.

Напомним, что в мае неизвестные несколько дней подряд срывали уроки в школах Ишима. На электронную почту образовательных учреждений поступали анонимные сообщения о заложенных в школах взрывных устройствах. Информация не подтверждалась.

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Теги: детский сад, лжеминирование, проверка



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