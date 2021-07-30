30 Июля 2021
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Спорт Свердловская область Уральский ФО
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Reuters / Andrew Boyers

Кроссовок уральского баскетболиста, взявшего "серебро" Олимпиады, может оказаться в музее

Из Токио в Екатеринбург вернулся серебряный призер Олимпийских игр, уральский баскетболист Илья Карпенков.

Напомним, на этой неделе Карпенков в составе сборной России завоевал первые в истории олимпийские серебряные награды в баскетболе 3x3. В финале наша команда уступила сборной Латвии.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, сразу по прибытии в аэропорт Кольцово Илья поделился своими эмоциями от турнира. По его словам, сначала ему было досадно после поражения, но потом это прошло.

"Самыми сложными были подготовительные сборы, мы не зря пахали эти два с половиной месяца с ребятами. Спасибо им, всему тренерскому штабу, всем, кто это организовывал", - рассказал Карпенков.

Также, по словам свердловчанина, в финале у него не выдержала обувь - оторвалась подошва кроссовка. Баскетболист назвал это "досадным недоразумением", замотал ее тейпом и продолжил играть.

"Кроссовок я оставил в Японии, было не до того, чтобы куда-то его "завещать" и тому подобное. Но наш менеджер, вроде как, его подобрал, наверное, поместит в какой-нибудь музей", - предположил серебряный призер Олимпийских игр в Токио.

Спортсмен добавил, что ближайшую неделю он планирует отдыхать, а затем отправится на сборы.

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Теги: Карпенков, баскетбол, Олимпиада, возвращение, Екатеринбург



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