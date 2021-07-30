В Сыктывкаре в убийстве хозяйки фитнес-клуба подозревают ее супруга

В Сыктывкаре нашли мертвой 52-летнюю владелицу местного фитнес-клуба Наталью П. По версии СКР, ее могу убить муж.

Женщину несколько дней искали правоохранительные органы и волонтеры, Следственный комитет возбудил головное дело по статье "Убийство".

Следственная группа заподозрила в расправе мужа пропавшей. По версии СКР, совершив убийство, он скрыл тело супруги в лесу на берегу реки Сысола. Минувшей ночью женщину нашли там, где указал ее муж.

"Супруг погибшей задержан, в ходе следственных действий он признал вину в совершенном преступлении и дал подробные показания о причинах и обстоятельствах произошедшего. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СКР.