Из пруда в Миассе достали машину с телом женщины

В Миассе из городского пруда извлекли автомобиль с телом женщины. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Автомобиль извлекли из водоема днем 22 июля. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле женщины не обнаружено.

По предварительным данным, женщина потеряла сознание за рулем и автомобиль скатился в пруд.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе регионального СК.