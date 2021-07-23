23 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

Из пруда в Миассе достали машину с телом женщины

В Миассе из городского пруда извлекли автомобиль с телом женщины. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Автомобиль извлекли из водоема днем 22 июля. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле женщины не обнаружено.

По предварительным данным, женщина потеряла сознание за рулем и автомобиль скатился в пруд.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе регионального СК.

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Теги: пруд, машина, СК,



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