22 Июля 2021
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Наука и техника Свердловская область В России За рубежом
Сергей Рязанский (2021) | Фото: sergey-ryazanskiy.ru

Космонавт Сергей Рязанский: В России возможны частные полеты в космос

Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский считает, что в нашей стране возможны частные полеты в космос, подобные тем, что происходят сейчас за рубежом.

Напомним, на этой неделе космический корабль с самым богатым человеком планеты на борту Джеффом Безосом совершил первый полет и успешно вернулся на Землю. Чуть раньше успешный суборбитальный полет совершил другой миллиардер, Ричард Брэнсон.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался об этом так: "Надеюсь, когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе".

Как отметил Сергей Рязанский на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, сложно сказать, когда в России настанет этот момент.

"Не мне решать за наших олигархов. На самом деле, тот же Безос или Илон Маск шли к своей мечте более 20 лет. И это не делается просто так. В Америке была такая конкурсная программа "Экспрайз", где частный спонсор финансировал и давал гранты маленьким стартапам, которые должны были полететь в космос на определенных условиях", - рассказал космонавт, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Первый полет с людьми на корабле New Shepard.(2021)|Фото: Blue Origin

По его словам, полет Брэнсона стал возможен только потому, что миллиардер купил победителя этого конкурса вместе со всей инженерной командой.

"Поэтому очень важно просто повышать интерес. Да, Роскосмос - структура достаточно консервативная, такой старый "советский динозавр". Эффективный, да, но пора меняться. И меня порадовала фраза Дмитрия Олеговича - это значит, что Роскосмос готов работать с частными деньгами, инвесторами и компаниями. У нас в России уже есть маленькие стартапы, которые еще пока не заработали себе имя и опыт. Но я очень многих знаю, там есть очень хорошие амбициозные молодые ребята", - уверен Сергей Рязанский.

Он считает, что "проблем с руками и мозгами у нас в стране нет".

"Должны быть созданы условия, чтобы была хорошая питательная почва для этих маленьких стартапов. И должно быть ясно для входящих инвесторов, что Роскосмос будет сотрудничать и поддерживать подобные инвестиции", - отметил летчик-космонавт.

роскосмос, воронежский механический завод, вмз,ракетные двигатели, протон, ангара,разгонный блок(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Он выразил мнение, что в России возможны полеты подобные тому, что совершил Ричард Брэнсон.

"Надо потратить деньги, чтобы создать подобный самолет - сложно назвать этот объект космическим кораблем. Суборбитальные полеты - достаточно подъемный и масштабируемый бизнес, если есть соответствующие инвесторы. Когда-то в России тоже разрабатывался проект суборбитальных полетов. Но, к сожалению, в какой-то момент из него вышли инвесторы и проект заглох. Так что если будет желание, то мощности и инженерные силы у нас есть", - заключил Сергей Рязанский.

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Теги: Рязанский, космос, полеты, Брэнсон, Маск



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