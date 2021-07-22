Космонавт Сергей Рязанский: В России возможны частные полеты в космос

Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский считает, что в нашей стране возможны частные полеты в космос, подобные тем, что происходят сейчас за рубежом.

Напомним, на этой неделе космический корабль с самым богатым человеком планеты на борту Джеффом Безосом совершил первый полет и успешно вернулся на Землю. Чуть раньше успешный суборбитальный полет совершил другой миллиардер, Ричард Брэнсон.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался об этом так: "Надеюсь, когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе".

Как отметил Сергей Рязанский на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, сложно сказать, когда в России настанет этот момент.

"Не мне решать за наших олигархов. На самом деле, тот же Безос или Илон Маск шли к своей мечте более 20 лет. И это не делается просто так. В Америке была такая конкурсная программа "Экспрайз", где частный спонсор финансировал и давал гранты маленьким стартапам, которые должны были полететь в космос на определенных условиях", - рассказал космонавт, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, полет Брэнсона стал возможен только потому, что миллиардер купил победителя этого конкурса вместе со всей инженерной командой.

"Поэтому очень важно просто повышать интерес. Да, Роскосмос - структура достаточно консервативная, такой старый "советский динозавр". Эффективный, да, но пора меняться. И меня порадовала фраза Дмитрия Олеговича - это значит, что Роскосмос готов работать с частными деньгами, инвесторами и компаниями. У нас в России уже есть маленькие стартапы, которые еще пока не заработали себе имя и опыт. Но я очень многих знаю, там есть очень хорошие амбициозные молодые ребята", - уверен Сергей Рязанский.

Он считает, что "проблем с руками и мозгами у нас в стране нет".

"Должны быть созданы условия, чтобы была хорошая питательная почва для этих маленьких стартапов. И должно быть ясно для входящих инвесторов, что Роскосмос будет сотрудничать и поддерживать подобные инвестиции", - отметил летчик-космонавт.

Он выразил мнение, что в России возможны полеты подобные тому, что совершил Ричард Брэнсон.

"Надо потратить деньги, чтобы создать подобный самолет - сложно назвать этот объект космическим кораблем. Суборбитальные полеты - достаточно подъемный и масштабируемый бизнес, если есть соответствующие инвесторы. Когда-то в России тоже разрабатывался проект суборбитальных полетов. Но, к сожалению, в какой-то момент из него вышли инвесторы и проект заглох. Так что если будет желание, то мощности и инженерные силы у нас есть", - заключил Сергей Рязанский.