19 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

На Украине с ковидом полностью вакцинированные госпитализируются в четыре раза чаще, чем непривитые

Все больше данных приходит о том, что эффективность вакцин от коронавируса почти нулевая, потому что привитые заболевают ковидом примерно с той же вероятностью, что и непривитые. Но это в России. А на Украине глава Минздрава Виктор Ляшко озвучил просто шокирующие данные.
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По его словам, они свидетельствуют об эффективности вакцин, но простейший анализ дает прямо противоположный результат - после вакцинации в больницу попадают во много раз чаще.

Ляшко сказал, что среди тех, кто был полностью вакцинирован, заболели и попали в больницу 8% и это будто бы очень хороший результат. Вакцинация на Украине началась в конце февраля. То есть данные о госпитализированных с ковидом после вакцинации относятся к последним четырем месяцам. За это время было 800 тыс. положительных тестов, а госпитализаций - около половины из общего числа случаев. Эти 400 тыс. госпитализированных составляют всего 1% от населения республики. Даже если исключить детей и молодежь и рассматривать только старшую половину населения, то доля госпитализированных составит около 2%. Что, кстати, опровергает и необходимость массовой вакцинации при такой малой вероятности серьезно заболеть.

То есть после вакцинации вероятность попасть в больницу с ковидом примерно в четыре раза выше, чем без вакцинации. Ни о каком легком протекании болезни говорить не приходится, так как это случаи попадания в больницу. Таковы данные по Украине. И они не просто свидетельствуют о неэффективности вакцин, а об их опасности даже в том, от чего они должны защищать. Не говоря уже о побочных эффектах. Причем приблизительность в расчете значения не имеет: при четырехкратной разнице погрешности уже не принципиальны.

Примечательно, что на Украине, как и в России, статистика по заболеваниям, госпитализациям и смертям от ковида после вакцинации скрывается. Чиновники время от времени озвучивают куцые цифры, которые, по их мнению, должны показать высокую эффективность вакцинации. Но и того, что они озвучивают более чем достаточно, чтобы это не только опровергнуть, а доказать противоположное: после вакцинации вероятность заболеть и попасть в больницу может быть даже намного выше, чем без нее.

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Теги: вакцина, вакцинация, Украина, ковид



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