12 Июля 2021
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Общество Пермский край
спасатель, водолаз (2016) | Фото: komiinform.ru

В Пермском крае на дне Камы нашли судно, затонувшее в XVII или XIX веке

В Пермском крае на дне Камы нашли судно, затонувшее, предположительно в XVII-XIX в. Парусно-гребное судно обнаружено на глубине более 20 метров в реке Каме близ села Хохловка. Его размеры примерно 25 метров в длину и пять в ширину. Определить степень сохранности объекта исследователи пока не могут, но планируют повторные погружения осенью, чтобы точнее определить состояние судна и решить вопрос о его музеефикации

По словам начальника Камской археологической экспедиции Пермского госуниверситета Григория Головчанского, пока объект изучался преимущественно с помощью оборудования. На данном этапе можно сказать, что судно использовалось для транспортировки грузов. Приблизительно его можно датировать XVII–XIX веками. Делать более точные выводы пока рано.

РИА Новости сообщает, что объект обнаружили сотрудники Уральского центра подводных исследований и Камской археологической экспедиции Пермского государственного научно-исследовательского университета. Это произошло в рамках программы по обследованию акватории Пермского края для постановки на учёт объектов культурного наследия, находящихся под водой.

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Теги: затонувшее судно, кама, археологи



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