В Кремле заявили, что помощь бизнесу сейчас не нужна

В отсутствие локдауна экономика России работает, поэтому помощь бизнесу в настоящий момент не требуется.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также, по его словам, веерная раздача денег неэффективна. Он сослался на то, что такая помощь не сработала "ни в одной стране мира". "Это [веерная помощь] имеет последствия в виде инфляции, и просто раздача денег — это чистый популизм".

По словам пресс-секретаря президента России, оказание адресной помощи в бизнесе и нуждающимся гражданам страны "доказало свою эффективность", пишет "Коммерсант".

Ранее Песков говорил, что на федеральном уровне вводить полный локдаун не планируется. Кроме того, по его словам, в Кремле нет информации о том, что эта тема обсуждается в регионах.

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