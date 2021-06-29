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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Направлено в суд дело о ДТП под Ивделем с гибелью двух детей и их отца

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, пять томов материалов дела направлены для рассмотрения по существу в Ивдельский городской суд.

7 февраля текущего года на 116 км автодороги Ивдель — ХМАО произошло столкновение двух машин, в результате которого погибли два ребенка и один взрослый. Как выяснилось, водитель Toyota Land Cruser 100 двигаясь со стороны Ивделя выехал на встречную полосу, столкнувшись с Kia. В результате аварии 8-летняя девочка, пассажир автомобиля Кia, погибла на месте. Ее 10-летняя сестра скончалась во время госпитализации.

Водителя, отца погибших, в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу Югорска, где он скончался через несколько дней. Его супруга, находившаяся на пассажирском сидении, получила тяжкий вред здоровью.

В "Ленд Крузер" никто не пострадал.

Водитель Toyota до судебного разбирательства заключен под стражу.

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Теги: ДТП, Ивдель



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