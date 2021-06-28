"Со мной лежали двое привитых с пневмонией". Гундаров рассказал, как он переболел коронавирусом

О лежащих в ковидариях после прививки москвичах рассказал на "Рой ТВ" переболевший коронавирусом советский и российский врач, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров, который лежал во временном ковидарии в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе.

Он заявил, что напротив него лежал человек, который, по его словам, не хотел прививаться, но его заставила жена. В результате он оказался с пневмонией в больнице. А на следующий день привезли еще одного с пневмонией, который ранее вакцинировался от коронавируса.

Сам Гундаров не вакцинировался. В начале месяца он обратился в поликлинику с симптомами ОРЗ. Он предполагал лечиться дома, но на пятый-шестой день поднялась высокая температура - выше 39 градусов, которая была две ночи. Ему сделали тест, но он дал отрицательный результат. Тогда он вызвал скорую, ему сделали КТ легких, которая показала воспаление легких, причем на КТ направили уже с диагнозом ковид, хотя твердых оснований для этого не было. И ему предложили госпитализацию.

В больнице он убедился в том, что его сформировавшееся мнение о ситуации с коронавирусом верно. По его убеждению, в информационной сфере власти создали полный хаос, запутали и запугали население.

"Нужно вернуть понятие ОРЗ. Не ОРВИ, которое нужно подтвердить, что там есть вирус, а вернуться к нормальному советскому термину ОРЗ. Сейчас направляют в стационары, не приспособленные для борьбы инфекциями. В знаменитой "Коммунарке" что было? По данным героя труда Проценко [главврача "Коммунарки" - прим. Накануне.RU], из тех, кто умирал, 30% умирали в первые дни, что, вероятно, связано с самим вирусом, а 70% умирали от сепсиса, то есть внутрибольничных инфекций", - сказал Гундаров, которого возмущает этот факт.

Он подчеркнул, что к врачам претензий нет, они работают в сложных условиях, но к медицинским властям - предостаточно.

"Сейчас, кроме коронавируса, ничего не видят. Но есть еще риновирус, пнемновирус, различные палочки... И это нужно выявить. Поставьте на стол баночку, чтобы больной собрал мокроту, нужно разобраться, какая флора, чтобы лечить антибиотиками, исходя из чувствительности", - посоветовал он.

Врачи в больнице с ним полностью согласны, отметил эксперт, но им запрещают это делать, так как это не прописано в стандартах лечения. А Фонд ОМС отказывается оплачивать лечение не по стандартам.

Очень плохо организована система здравоохранения, подчеркнул Гундаров. Его лечили от коронавируса без подтвержденного диагноза. Второй тест таки дал положительный результат. Он попросил сделать третий, но его результаты ему не показали, и он полагает, что снова был отрицательный результат. ПЦР-тесты вообще были созданы не для индивидуальной диагностики, а для массового потока, как считает врач. И их точность примерно 50 на 50, но все положительные результаты все равно заносятся в общую статистику. По его сведениям, якобы, в Африке направляли на ПЦР-тесты куриные окорочка, оливковое масло - и получали положительные результаты.

"Врачи сами говорят, что нас лишают возможности думать и принимать решение. Вот меня выписали - и две недели я должен был находиться на карантине. Почему? Вы меня вылечили или не вылечили? Вы меня выписали здорового или больного? Здорового. Тогда чего я должен сидеть?" - задал вопрос Гундаров.

Он также предположил, почему население России не спешит вакцинироваться.

"Люди видят, что нет доказательств необходимости и эффективности вакцинации. Это умный народ, трезво реагирующий сложную ситуацию. Путин, Собянин, Ракова разве эпидемиологи? Вы же дилетанты в этой области. Почему вы взяли на себя право управлять страной без участия профессионалов? Нужно срочно создать независимый экспертный совет, который будет отвечать на сложные вопросы. Не Ракова, а ученые. Вы почитайте состав штабов. Там есть СВР, ФСБ, РЖД, экономисты, но там нет ни эпидемиолога, ни вирусолога. Это маразм! Владимир Владимирович, это маразм управленческого процесса. Сейчас слепые ведут слепых", - заявил Гундаров.

Он считает, что первоочередным действием должно быть следующее - доказать, что есть реальная эпидемия. Только тогда нужны противоэпидемические меры. Сейчас же непонятно, сколько из положительных тестов реальных случаев коронавируса. Например, в прошлые годы по поводу ОРЗ ежедневно обращались по 80 тыс. человек, а по поводу легочных заболеваний - 160 тыс.

"В банальных условиях ежедневно обращаются в поликлиники 240 тыс.! Тогда о чем речь? Власть создала полный хаос", - заключил врач.

Напомним, недавно начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин заявил, что, судя по результатам математического моделирования, мы имеем дело с набором разных инфекций, совпадающих по симптомам, что позволяет "накручивать" общую статистику и разгонять панику, оправдывая драконовские меры.