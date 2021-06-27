В Бурятии, где из-за коронавируса объявили двухнедельный локдаун, ввели обязательную вакцинацию

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление об обязательной вакцинации различных групп жителей, сообщили Накануне.RU в республиканском управлении Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в республике неблагополучная. Темп прироста заболеваемости возрос с 22 мая, когда такой показатель составлял 16%, до 59%, - сказал Ханхареев, - При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых в структуре общей заболеваемости составляет 69%. Отмечается рост числа заболевших лиц, которые активно посещают общественные места и пользуются общественным транспортом. Поэтому нами было принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать эпидситуацию по новой коронавирусной инфекции в республике".

Обязательная вакцинация коснётся таких категорий жителей, как работники медицинских, образовательных организаций, социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому), транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы), сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности).

Также обязательно следует "уколоться" служащим (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики), работникам сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели), учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры), МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров). Должны поставить себе прививки студенты и те, кому 65 и более лет. Вакцинироваться следует до 1 сентября. Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации.

Напомним, власти Бурятии вводят локдаун из-за ухудшающейся эпидобстановки. Республика уже несколько недель находится в списке регионов-лидеров по приросту заболеваемости COVID-19. Как сообщили в оперштабе региона, объявлены нерабочими дни с 27 июня по 11 июля. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.