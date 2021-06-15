Константин Бабкин: ТПП обсудит проблемы науки и промышленности в Дубне

Торгово-промышленная палата планирует провести встречу и обсуждение с экспертами в Дубне с 16 по 17 июня, основной темой для серьезного разговора будет взаимодействие науки и промышленности, что, как заметил председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и повышению конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин, является сегодня важным элементом для экономического роста.

— ТПП организовывает поездку в Дубну, скажите, что планируется там?

— Будем обсуждать взаимодействие науки и промышленности, у нас же совет по промышленному развитию, мы с разных точек зрения смотрим на условия, в которых работает наша промышленность, и в Дубне постараемся проанализировать, как наша наука поддерживает промышленность и как промышленность поддерживает или должна поддерживать науку.

— Когда-то система работала именно в такой плотной связке — образование, наука и промышленность...

— В советское время была достаточно эффективная система, работающая модель — советская наука была на передовых мировых позициях и промышленность имела достойное развитие. Периодически и наука, и промышленность совершали прорывы — и в космосе, и в оборонной технике, и в биотехнологиях, много было достижений, и электроника была достаточно на высоком уровне. Сегодня этого нет и непонятно, куда мы идем.

— Почему сейчас все изменилось?

— Раньше были и академические вузы, занимающиеся фундаментальной наукой, были отраслевые институты, которые занимались отраслевой наукой, они ориентировались на решение отраслевых задач, задач технологического развития, были конструкторские бюро при различных предприятиях, все это замыкалось на мощной промышленности и было подкреплено системой образования, которая руководствовалась реальными потребностями науки и промышленности. Потом пришли "великие реформаторы" — Чубайс и его последователи, которые сказали, что это все неэффективно, что все это устарело, и надо делать "по-новому".

Старую систему разрушили, а в последние годы были нанесены особо сильные удары по Академии наук, которая пребывает в дезорганизованном состоянии. С отраслевыми институтами тоже беда, у нас сельхозмашиностроением, разработкой различных машин, технологий занимались 15 институтов — сегодня все это слили в один институт, который получает финансирование, имеет недвижимость, но связи между промышленностью и отраслевыми институтами нет. Промышленность не потребляет продукты их деятельности, институты ни о чем не спрашивают промышленность.

Поэтому сегодня развитие промышленности выглядит так: мы не изобретаем что-то новое, а ездим по выставкам, смотрим на деятельность зарубежных конкурентов и пытаемся копировать или покупать какие-то готовые решения, комплектующие, которые в себе содержат готовые решения. Таким образом, мы запрограммированы на работу в режиме преследования, мы являемся догоняющими, и у нас нет шансов выйти на передовые рубежи в технологиях, в промышленном развитии.

— Если все старое якобы изжило себя, то все новое должно было стать мощным драйвером развития?

— Реформаторы старое порушили, а новое лучше бы и не строили, это просто "мыльные пузыри" — все эти "Роснано", "Сколково" и еще какие-то структуры, надули туда десятки, а, может, сотни миллиардов рублей, но ни одного продукта из этих пузырей не вышло. Ничего нет, что не стыдно предъявить — только какие-то самокаты, планшеты, которые один раз показывают на пресс-конференциях, а потом и они исчезают куда-то.

Будем обсуждать эту проблему, будем говорить о том, что сегодня у тех, кто определяет политику в области науки, мы не видим идеологии, не видим решений существующих проблем, не видим стратегии, нацеленной на построение целостной системы, включающей в себя промышленность, науку, образование. Такой стратегии нет. Будем говорить, что, наверное, хватит метаться по углам и, может, пора в чем-то возвращаться к советской системе, усиливать Академию наук, перестать ее терроризировать, пора возрождать отраслевые институты, и надо увязывать это с интересами реального сектора.

— Почему именно в Дубне решили это обсуждать?

— Дубна — это наш самый известный центр и промышленная зона, где строятся наукоемкие предприятия, посмотрим, насколько там живой пример взаимодействия, можно ли его копировать в других регионах и на других площадках.