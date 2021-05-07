В самой вакцинированной стране мира - вспышка коронавируса, введен карантин

В самой вакцинированной от коронавируса стране мира - на Сейшельских островах - власти ввели карантинные меры из-за резкого роста заболеваемости.

В этом островном государстве с населением всего около 100 тыс. человек полностью вакцинировано 62% населения, пишет Bloomberg. Людям колют индийскую Covishield (ее применяют в том числе на Украине) и китайскую Sinopharm - вторую чуть чаще. Однако это не защитило население.

В последних числах апреля там резко выросло число положительных тестов, достигнув максимума, которого не было до вакцинации, - более 100 человек в день. В предыдущие месяцы было около 50. Власти ввели частичный карантин - закрыты школы, отменены спортивные мероприятия, ограничена работа магазинов и прочих заведений. Министр здравоохранения Пегги Видот заявила, что ситуация критическая. Для Сейшельских островов это особенно болезненно потому, что туристический сектор является ключевым для экономики. И в прошлом году экономике уже был нанесен сильный удар.

При этом вовсе не приезжие составляют основную часть заболевших: 84% - это местные жители. Причем около 35% заболевших были полностью вакцинированы. Еще какое-то количество было привито одной дозой. Это приводит к выводу, что применяемые на Сейшелах вакцины не способны защитить даже привитых, поскольку невакцинированные заболевают практически так же, как и вакцинированные.

Профессор Дартмутской школы медицины Дэниел Люси не исключает, что причиной может быть "южноафриканский" штамм коронавируса. Однако главный вопрос, который вытекает из случая Сейшел, - это насколько вообще оправдана вакцинация, коль скоро во многих странах после нее заболеваемость стала еще больше, чем была до вакцинации. Таковы Бразилия, Чили, Мальдивы, ОАЭ, Турция, Германия и другие страны. Правда, в некоторых из них вакцинировано гораздо меньше половины населения. Но и случай Сейшел, Мальдив, ОАЭ доказывает, что даже при вакцинации более чем половины населения ситуация может быть еще хуже, чем до вакцинации. В том числе на Мальдивах заболеваемость продолжает резко расти, и в сравнении с Сейшелами динамика намного хуже. То есть в ряде случаев никакого коллективного иммунитета вакцины не дали .

Ранее вакцинолог Герт Ван ден Босше, работавший в Глобальном альянсе вакцин и иммунизации, призвал ВОЗ остановить массовую вакцинацию. Он отмечал, что, согласно правилам вакцинологии, нельзя проводить вакцинацию во время распространения инфекции, так как все вакцинированные становятся ее бессимптомными носителями. Это может иметь пагубные долгосрочные последствия, хотя бы и был получен краткосрочный эффект.

"Я не критикую вакцины, но, пожалуйста, используйте правильную вакцину в нужном месте. И не используйте ее в разгар пандемии на миллиардах людей. Мы заплатим за это огромную цену", - предупреждал вакцинолог.

В то время как в некоторых "сильно вакцинированных" странах заболеваемость резко снизилась, в других аналогичных в этом отношении она резко возросла, а ситуация еще больше ухудшилась. Это ставит ряд неприятных вопросов о вакцинации, которую проводят в такой спешке. Ведь все вакцины были одобрены исключительно для экстренного применения. Долгосрочные испытания, по существу, проводятся на населении стран в виде прививочной кампании. И даже краткосрочные результаты весьма противоречивы.