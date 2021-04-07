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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
надым (2003) | Фото: Накануне.ru

В Надыме наказан виновник гибели в аварии двух полицейских и задержанного

Наказан водитель, по вине которого погибли три человека, два из которых – полицейские, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении СКР.

В ночь на 18 января 2020 г. двое сотрудников отдела МВД России по Губкинскому на служебном автомобиле "Лада Гранта" везли задержанного. Около 5 утра на 985 км трассы Сургут – Салехард машина лоб в лоб столкнулась с "Маздой", в которой находились двое мужчин и женщина. Полицейские и конвоируемый погибли, а водитель и двое пассажиров "Мазды" пострадали.

Ранее неоднократно судимый 37-летний водитель "Мазды", который в момент аварии был пьян, ранее лишён прав за пьяную езду. Виновник смерти троих людей получил 10 лет колонии строгого режима.

ДТП с участием Mazda и Lada Granta на Ямале 18.01.20.(2020)|Фото: ГУ МЧС РФ по ЯНАО

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В Надыме наказан виновник гибели в аварии двух полицейских и задержанного

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Теги: полицейские, смерть, авария



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