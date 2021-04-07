В Надыме наказан виновник гибели в аварии двух полицейских и задержанного

Наказан водитель, по вине которого погибли три человека, два из которых – полицейские, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении СКР.

В ночь на 18 января 2020 г. двое сотрудников отдела МВД России по Губкинскому на служебном автомобиле "Лада Гранта" везли задержанного. Около 5 утра на 985 км трассы Сургут – Салехард машина лоб в лоб столкнулась с "Маздой", в которой находились двое мужчин и женщина. Полицейские и конвоируемый погибли, а водитель и двое пассажиров "Мазды" пострадали.

Ранее неоднократно судимый 37-летний водитель "Мазды", который в момент аварии был пьян, ранее лишён прав за пьяную езду. Виновник смерти троих людей получил 10 лет колонии строгого режима.