30 Апреля 2021
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Происшествия В России
ДТП, Ставрополь, дети (2021) | Фото: Mash

Соревнования, на которые ехали попавшие в ДТП в Ставрополье дети-спортсмены, не были согласованы

Соревнования, на которые ехала женская баскетбольная команда спортивной школы из Волгограда, участники которой попали в ДТП в Ставрополье, не были ни с кем согласованы, сообщает ТАСС со ссылкой на Волгоградскую областную федерацию баскетбола.

"На соревнования ехала муниципальная школа по баскетболу №2, соревнования должны были проходить в городе Черкесске. Соревнования никто не согласовывал - ни Федерация баскетбола, ни муниципалитет, ни областной спорткомитет. В календаре этих организаций не было этих соревнований. Школа, наверно, приняла решение самостоятельно поехать, мы узнали о трагедии из СМИ", - говорится в сообщении.

При этом компания, которая занималась перевозкой на соревнования воспитанников спортшколы олимпийского резерва № 2 города Волгограда, попавших в ДТП на Ставрополье, имеет соответствующую лицензию.

Как сообщало Накануне.RU, по факту ДТП в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело будет передано в производство следователей Главного следственного управления СК России.

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Соревнования, на которые ехали попавшие в ДТП в Ставрополье дети-спортсмены, не были согласованы

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Теги: ДТП, Ставрополь, дети



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