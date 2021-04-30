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Происшествия Челябинская область
временный сити-менеджер Миасса Станислав Третьяков (2013) | Фото: gorod.miass.ru/

Экс-главе администрации Миасса разрешили пользоваться телефоном и интернетом

Челябинский областной суд разрешил экс-главе администрации Миасса Станиславу Третьякову пользоваться телефоном, интернетом, услугами почты и телеграфа для взаимодействия с судебными органами, адвокатом и представителем гражданского ответчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В областной суд обратился адвокат подсудимого и просил отменить постановление городского суда, который отказал в удовлетворении ходатайства Третьякова об изменении меры пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, он просил разрешить ему пользоваться телефоном, интернетом, услугами почты и телеграфа.

"Суд апелляционной инстанции отменил постановление городского суда и частично удовлетворил ходатайство Третьякова, а именно разрешил пользоваться вышеперечисленными средствами связи для взаимодействия с судебными органами, адвокатом и представителем гражданского ответчика", - рассказали в пресс-службе суда.

Уголовное дело в отношении Третьякова рассматривается в Миасском городском суде. Его обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2012 году он получил более 140 тыс. руб. за предоставление в аренду земельных участков. Кроме того, как считает следствие, он получил 300 тыс. руб. от предпринимателя за передачу в собственность управляющей компании нежилых помещений. После этого он инициировал процедуру передачи жилого фонда от указанной управляющей компании для обслуживания в другой коммунальной организации.

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Экс-главе администрации Миасса разрешили пользоваться телефоном и интернетом

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Теги: Станислав Третьяков, администрация Миасса, уголовное дело, взятка, СК,



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