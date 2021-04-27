Эксперт: туризм в Турции убит из-за приостановки рейсов из РФ

На решение турецкого президента Тайипа Эрдогана о локдауне повлияла приостановка авиасообщения с Россией.

Как сообщил представитель турецкой туротрасли, туризм в Турции убит. "Однако если бы россияне продолжали приезжать к нам, то, возможно, власти не пошли бы на столь радикальный локдаун", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что уход с рынка россиян, которые составляют основной поток иностранных туристов в Турции, остановил туристический сектор полностью, передает РИА "Новости".

Напомни, в Турции вводится полный локдаун.

Речь идёт почти о трёх неделях. Режим будет действовать с 29 апреля по 17 мая.