В Перми руководителя компании-застройщика обвиняют в обмане дольщиков на 87 миллионов

В Перми единственному учредителю и бывшему директору одной из крупных строительных компаний города вменяют обман дольщиков на 87 млн руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Прикамья.

По данным следствия, в 2014-16 гг., злоупотребляя доверием граждан и руководителей юридических лиц, обвиняемая привлекала деньги для участия якобы в долевом строительстве недвижимости. Создавая видимость законной деятельности через оформление разрешительных документов, приобретения стройматериалов, а также начала работ, злоумышленница не имела намерений выполнить обязательства перед дольщикам.

Она распорядилась оставленными себе 87 млн руб. по своему усмотрению, считает следствие. Кроме этого, её неправомерные действия в итоге привели к банкротству возглавляемой ею компании. Дело рассмотрит Ленинский райсуд Перми.