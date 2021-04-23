23 Апреля 2021
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Египет (2016) | Фото: Накануне.RU

Москва и Каир договорились о возобновлении чартеров из России в Египет

В Кремле подтвердили существование договоренности между президентами России и Египта о возобновлении чартерных полетов из российских городов на курорты Хургалы и Шарм-эль-Шейха, передает РИА Новости.

Ранее эту информацию сообщили в канцелярии египетского президента Ас-Сиси. Там даже заявили о полном восстановлении авиасообщения, включая регулярные рейсы.

По мнению представителя Ассоциации туроператоров России, компании смогут запустить чартеры на курорты Египта через 7-14 дней после возобновления авиасообщения, передает "Подъем".

Стоит напомнить, что авиасообщение России и Египта остановилось задолго до прихода пандемии коронавируса. Оно прервалось после авиакатастрофы над Синайским полуостровом в 2015 году. Тогда российское следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стал теракт, а осуществить его удалось из-за многочисленных нарушений в сфере безопасности в аэропортах Египта. Причем египетская сторона все это время отрицала данный фактор.

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Москва и Каир договорились о возобновлении чартеров из России в Египет

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Теги: египет, чартерные рейсы, авиасообщение



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