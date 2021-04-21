21 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
аварийный дом в Миассе, обрушение стены, (2021) | Фото: администрация Миасса

Дом в Миассе, где обрушилась стена, признали пригодным для эксплуатации

Аварийный дом в Миассе, где обрушилась часть стены, признали пригодным к эксплуатации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Напомним, инцидент произошел утром 20 апреля в переулке Автомеханический. Обрушилась кирпичная кладка стены на площади 8 кв.м. Жителей дома эвакуировали. Для них открыли пункт временного размещения в школе № 14. Известно, что дом был признан аварийным еще в 2015 г., но расселить его должны только в 2023 г. В администрации города сообщили, что, по данным на 2015 г., в доме было прописано 140 человек, но по факту проживает только 40 человек. По данному факту прокуратура проводит проверку.

Специалисты обследовали место обрушение и выдали заключение, которое рассмотрела комиссия по чрезвычайным ситуациям. Комиссией было принято решение закончить эвакуационные мероприятие, а здание признать пригодным для эксплуатации.

"Провести предупредительные мероприятия по исключению продолжения разрушения здания, а именно – отключение инженерных сетей в пострадавшей части здания. Спланировать мероприятия по восстановлению стены здания, которая была разрушена", – говорится в сообщении.

Добавим, что часть стены обрушилась в месте общего пользования, где располагаются туалеты. Аварийный участок здания перегородили красными лентами, а жителей предупредили, что вход туда запрещен.

Также принято решение переселить две квартиры на втором и третьем этаже, которые находятся напротив лестничного марша.

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Дом в Миассе, где обрушилась стена, признали пригодным для эксплуатации

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Теги: дом, стена, обрушение, эвакуация, прокуратура, проверка,



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Ранее 20.04.2021 12:48 Мск Прокуратура начала проверку по факту обрушения стены дома в Миассе

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