В доме задержанного мэра Майкопа нашли боеприпасы

В отношении мэра Майкопа возбудили еще одно уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Адыгее, он подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ).

Мэр незаконно приобрел и хранил боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию. Они были обнаружены и изъяты во время обыска в доме чиновника.

Ранее главе Майкопа Андрею Гетманову было предъявлено обвинение в вымогательстве. Суд по ходатайству следствия поместил мэра под стражу на два месяца. О задержании чиновника стало известно 24 марта.