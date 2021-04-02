02 Апреля 2021
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Происшествия Южный ФО В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В доме задержанного мэра Майкопа нашли боеприпасы

В отношении мэра Майкопа возбудили еще одно уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Адыгее, он подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ).

Мэр незаконно приобрел и хранил боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию. Они были обнаружены и изъяты во время обыска в доме чиновника.

Ранее главе Майкопа Андрею Гетманову было предъявлено обвинение в вымогательстве. Суд по ходатайству следствия поместил мэра под стражу на два месяца. О задержании чиновника стало известно 24 марта.

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В доме задержанного мэра Майкопа нашли боеприпасы

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Теги: майкоп, андрей гетманов



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