В Перми прошли первые в России электронные торги вторсырья

Пермский край стал первой в России площадкой для запуска электронных торгов вторичным сырьем. Первые торги состоялись 26 и 29 марта на федеральной электронной площадке "ТЭК-Торг", "дочки" Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Электронные торги вторичным сырьем реализованы по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщили Накануне.RU в администрации региона.

"Безусловно, мы видим потенциал для биржевой торговли в сфере реализации вторичных материалов и в создании производственных площадок по переработке отходов. Реализация вторичной продукции через торги позволит выстроить эффективные цепочки переработки полезных фракций отходов и обеспечить рынками сбыта предприятия-переработчики. Это очередной шаг по созданию современной системы переработки отходов", – отметил Дмитрий Махонин.

На первых торгах продавцом на бирже выступила компания "Буматика". Компания выставила на онлайн-торги два наименования вторичных материальных ресурсов – макулатуру и вторичный полиэтилентерефталат брикетированный. Оба лота нашли покупателей.