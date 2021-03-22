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Происшествия Тюменская область
Взрыв, жилой дом, 50 лет ВЛКСМ 95 (2020) | Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени предполагаемому виновнику взрыва газа в жилом доме грозит лечение

В Тюмени предполагаемый виновник взрыва газа в жилом доме может отправиться на принудительное лечение, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.

Напомним, 20 сентября 2020 г. в квартире, расположенной на втором этаже жилого пятиэтажного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, предположительно, взорвался газ. Разрушены три балкона. Частично повреждены три квартиры. Эвакуировано 85 человек. По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских по факту хлопка газа в многоквартирнике организована проверка. В сети также появилось видео, снятое очевидцем взрыва. Его автор помогает двум жильцам выбраться наружу. По заверениям представителей ООО "Газпром межрегион Север", квартира, в которой произошел хлопок, была отключена от газа еще в 2014 г. за долги. В связи с этим там была установлена заглушка. Дом объявлен зоной ЧС. Общая сумма ущерба – 18 млн руб.

Фигурант дела страдает заболеванием, при котором не может отвечать за свои поступки. В суд ушло ходатайство о направлении его на принудительное лечение.

Взрыв, жилой дом, 50 лет ВЛКСМ 95(2020)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

Взрыв, жилой дом, 50 лет ВЛКСМ 95(2020)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

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В Тюмени предполагаемому виновнику взрыва газа в жилом доме грозит лечение

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Теги: Тюмень, многоквартирник, газ, взрыв



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