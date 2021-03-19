В Югре отмечают 60-летие со дня открытия Мегионского месторождения

19 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Славнефть-Мегионнефтегаза, Мегионское месторождение (2021) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаза

В Югре отмечают 60-летие со дня открытия Мегионского месторождения

Знаменательную дату отмечают в эти дни в Югре. Шесть десятилетий назад, 21 марта 1961 года, было открыто Мегионское месторождение, с которого началась история промышленной нефтедобычи в Среднем Приобье.

Как рассказали Накануне.RU в "Славнефть-Мегионнефтегазе", для предприятия 21 марта – особый день, возможность еще раз отдать дань уважения первопроходцам. Среди них Фарман Салманов, Евграф Тепляков, Григорий Норкин и многие другие покорители югорских недр, имена которых золотыми буквами вписаны в историю региона и отрасли. "Их мужество и принципиальность, знания и профессиональная интуиция, отношение к делу и умение преодолевать трудности стали примером для следующих поколений, – подчеркнул генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. – Мегионские нефтяники и сегодня с честью несут эту эстафету. И хотя за 60 лет очень многое поменялось – и технологии, и оборудование, и условия труда, – неизменной остается суть: упорно идти вперед, покорять новые горизонты, совершая то, что когда-то казалось невозможным".

Славнефть-Мегионнефтегаза, Мегионское месторождение(2021)|Фото: Славнефть-Мегионнефтегаза

Сегодня "Мегионнефтегаз" успешно работает с трудноизвлекаемыми запасами и осваивает все более глубокие горизонты недр, в том числе активно изучает доюрский комплекс. Внедрение современных технологий, масштабная цифровизация помогают повышать эффективность и безопасность производства. Компания остается надежным партнером региональных и муниципальных властей в реализации социально значимых проектов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Югре отмечают 60-летие со дня открытия Мегионского месторождения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Славнефть-Мегионнефтегаза, Мегионское месторождение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети