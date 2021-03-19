В Югре отмечают 60-летие со дня открытия Мегионского месторождения

Знаменательную дату отмечают в эти дни в Югре. Шесть десятилетий назад, 21 марта 1961 года, было открыто Мегионское месторождение, с которого началась история промышленной нефтедобычи в Среднем Приобье.

Как рассказали Накануне.RU в "Славнефть-Мегионнефтегазе", для предприятия 21 марта – особый день, возможность еще раз отдать дань уважения первопроходцам. Среди них Фарман Салманов, Евграф Тепляков, Григорий Норкин и многие другие покорители югорских недр, имена которых золотыми буквами вписаны в историю региона и отрасли. "Их мужество и принципиальность, знания и профессиональная интуиция, отношение к делу и умение преодолевать трудности стали примером для следующих поколений, – подчеркнул генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. – Мегионские нефтяники и сегодня с честью несут эту эстафету. И хотя за 60 лет очень многое поменялось – и технологии, и оборудование, и условия труда, – неизменной остается суть: упорно идти вперед, покорять новые горизонты, совершая то, что когда-то казалось невозможным".

Сегодня "Мегионнефтегаз" успешно работает с трудноизвлекаемыми запасами и осваивает все более глубокие горизонты недр, в том числе активно изучает доюрский комплекс. Внедрение современных технологий, масштабная цифровизация помогают повышать эффективность и безопасность производства. Компания остается надежным партнером региональных и муниципальных властей в реализации социально значимых проектов.