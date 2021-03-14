Зюганов предложил ввести налог на "подозрительно богатых"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести в России налог на "подозрительно богатых" после предложения Минтруда ограничить "подозрительно бедным семьям" выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

Кроме того, политик заявил о необходимости ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, которая устанавливает требования соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия".

Ранее СМИ сообщили, что в России намерены ограничить социальные выплаты "подозрительно бедным" семьям. Речь о россиянах, чьи доходы формально низкие, а имущество при этом имеется на круглую сумму. В то же время в ведомстве рассматривают возможность увеличить с 1 апреля "детские выплаты" (на детей трех – семи лет) до 70-100% прожиточного минимума, если базовая выплата не позволяет семье выйти за черту бедности.

Бедной больше не будет считаться семья, у которой одновременно есть несколько квартир или домов с площадью более 40 кв. м. на человека. Бедная семья может иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок 0,25 га, гараж, новый легковой автомобиль (с оговорками), мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тыс. руб.