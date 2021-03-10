10 Марта 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото

В Мегионе школьниц задержали после того, как они зашли погреться в магазин

В Мегионе две семьи оказались под пристальным вниманием комиссии по делам несовершеннолетних и силовиков. Две школьницы, зайдя погреться в магазин, оказались нарушительницами постановления губернатора, гласящего, что несовершеннолетние не могут находиться в подобных местах без взрослых, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Во время заседания оперштаба по профилактике коронавируса, которое состоялось 9 марта, омбудсмен Наталья Стребкова рассказала, что к ней 5 марта поступили жалобы от двух семей. На родителей составлены административные протоколы за то, что дети находились в магазине одни.

"Две пятиклассницы возвращались домой. По их словам, зашли в "Пятёрочку" погреться. Там сотрудник полиции забрал их, доставил к родителям. Составили протоколы на родителей. В них звучит резкая, не совсем корректная и адекватная фраза: "Расценивается, как опасная для жизни и здоровья несовершеннолетнего из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей". Протоколы ушли в комиссию по делам несовершеннолетних Мегиона", - сказала Стребкова.

Члены комиссии, по мнению Стребковой, не стали вникать в обстоятельства.

"Комиссия принимает решение, основываясь на протоколе силовиков. На мой взгляд, это перегиб. Про одну семью точно знаю, что поставили на профилактический учёт. Обе семьи многодетные. Обращаюсь к главам: проведите разъяснительную работу, чтобы подобные решения принимали в соответствии с проступками. Будем обжаловать принятые по этим семьям решения в интересах семьи", - сказала Стребкова.

Проводивший заседание штаба первый заместитель губернатора Алексей Шипилов уточнил, что следует проверить, правильно ли повели себя в данной ситуации сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних Мегиона. В окружном управлении МВД Накануне.RU сообщили, что эта "прогулка" школьниц произошла 11 января. Там уточнили, что на профилактический учет в органы внутренних дел несовершеннолетние и их родители не ставились и ранее не состояли.

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В Мегионе школьниц задержали после того, как они зашли погреться в магазин

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Теги: дети, Наталья Стребкова



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