В Саратове задержан депутат Николай Бондаренко

Депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко задержан в Саратове. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам коммуниста, сотрудники правоохранительных органов встретили его в подъезде дома и увезли в отдел "без каких-либо обоснований".

Информацию о задержании подтвердили депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Ольга Алимова. Не исключено, что оно связано с поддержкой Бондаренко январских протестов, а также с его намерением выдвинуться на выборы в Госдуму.

Напомним, Бондаренко ведет свой ютуб-канал "Дневник депутата", на котором свыше миллиона подписчиков. Парламентарий известен тем, что сидел на "макаронной" диете и питался на 3,5 тыс. руб. в месяц после скандального заявления саратовского министра Натальи Соколовой. Кроме того, Бондаренко проверяли на экстремизм из-за высказываний против пенсионной "реформы".