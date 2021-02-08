08 Февраля 2021
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Политика
Николай Бондаренко (2021) | Фото: Ютуб-канал &quot;Дневник Депутата&quot;

В Саратове задержан депутат Николай Бондаренко

Депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко задержан в Саратове. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам коммуниста, сотрудники правоохранительных органов встретили его в подъезде дома и увезли в отдел "без каких-либо обоснований".

Информацию о задержании подтвердили депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Ольга Алимова. Не исключено, что оно связано с поддержкой Бондаренко январских протестов, а также с его намерением выдвинуться на выборы в Госдуму.

Напомним, Бондаренко ведет свой ютуб-канал "Дневник депутата", на котором свыше миллиона подписчиков. Парламентарий известен тем, что сидел на "макаронной" диете и питался на 3,5 тыс. руб. в месяц после скандального заявления саратовского министра Натальи Соколовой. Кроме того, Бондаренко проверяли на экстремизм из-за высказываний против пенсионной "реформы".

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В Саратове задержан депутат Николай Бондаренко

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Теги: николай бондаренко, саратов, кпрф



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