В Кудымкаре водитель наказан за аварию с одним погибшим и пятью пострадавшими

Осуждён 19-летний водитель из села Ленинск. Ему вменяли аварию, в которой погиб один человек и ещё несколько пострадали, сообщили Накануне.RU в прикамском управлении МВД.

21 июля прошлого года пьяный водитель сел за руль чужого незарегистрированного "ВАЗ-21154", не имея ни прав, ни страхового полиса. На 102 км трассы Нытва – Кудымкар автомобиль на большой скорости врезался в "ВАЗ-21101".

25-летний водитель "ВАЗ-21101" погиб на месте. Два 25-летних пассажира этой же машины получили тяжёлые травмы. Различные травмы получили водитель второй машины и три её 18-20-летних пассажира.

По приговору Кудымркарского городского суда водитель "ВАЗ-21154" получил семь лет колонии общего режима. Пока вердикт не вступил в силу.