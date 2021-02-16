16 Февраля 2021
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Происшествия Пермский край
Кудымкар, стела (2017) | Фото: uch.znate.ru

В Кудымкаре водитель наказан за аварию с одним погибшим и пятью пострадавшими

Осуждён 19-летний водитель из села Ленинск. Ему вменяли аварию, в которой погиб один человек и ещё несколько пострадали, сообщили Накануне.RU в прикамском управлении МВД.
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21 июля прошлого года пьяный водитель сел за руль чужого незарегистрированного "ВАЗ-21154", не имея ни прав, ни страхового полиса. На 102 км трассы Нытва – Кудымкар автомобиль на большой скорости врезался в "ВАЗ-21101".

25-летний водитель "ВАЗ-21101" погиб на месте. Два 25-летних пассажира этой же машины получили тяжёлые травмы. Различные травмы получили водитель второй машины и три её 18-20-летних пассажира.

По приговору Кудымркарского городского суда водитель "ВАЗ-21154" получил семь лет колонии общего режима. Пока вердикт не вступил в силу.

Авария, два автомобиля, Нытва - Кудымкар(2021)|Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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В Кудымкаре водитель наказан за аварию с одним погибшим и пятью пострадавшими

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Теги: Нытва, Кудымкар, авария, смерть



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