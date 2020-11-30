В Пермском крае в массовой аварии погибли два водителя, есть пострадавший
Вблизи Кудымкара произошла смертельная авария, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Пермскому краю.
Вечером 29 ноября по дороге Нытва — Кудымкар "УАЗ-23602". По предварительной информации, на 114 км трассы он выехал на "встречку" и столкнулся с "КамАЗом". После этого "Патриот Карго" отбросило на противоположную полосу, где с ним столкнулся "Хёндай Солярис".
Погибли на месте водители грузовика и внедорожника. Водитель легкового автомобиля получил ушибы головы и ног. Он будет лечиться амбулаторно.