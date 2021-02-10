От штрафов до постоянной блокировки: в СФ начали готовить санкции для иностранных интернет-компаний

В Совете Федерации начнут готовить поправки в законодательство, в том числе в Кодекс об административных правонарушениях, по которым можно будет наказывать иностранные интернет-компании в случае их "участия" в несанкционированных акциях протеста.

Глава комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на сегодняшнем пленарном заседании верхней палаты российского парламента заявил, что иностранные интернет-платформы "приняли довольно активное участие" в несанкционированных акциях 23 и 31 января.

"Должны мер в соблюдении законодательства интернет-компании не предпринимают. Источниками распространения информации о незаконных акциях стали Facebook, TikTok, Instagram. Целенаправленно завышались цифры об участии в акциях, публиковались недостоверные данные о насилии со стороны силовиков. Велись кампании-травли людей. Были случаи целенаправленной работы самих интернет-компаний, они навязывали недостоверный контент, а не были пассивными носителями".

"Некоторые платформы подошли к тонкой грани, отделяющей иностранные интернет-компании от иноагентов. Временная комиссия считает нужным подумать над усовершенствованием законодательства – от штрафов до постоянной блокировки таких платформ в случае злостного нарушения", - заявил сенатор.

Спикер СФ Валентина Матвиенко поручила начать работать над поправками в законодательство.