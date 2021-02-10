10 Февраля 2021
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Политика В России Москва
Коллаж, блокировка соцсетей (2020) | Фото: Накануне.RU

От штрафов до постоянной блокировки: в СФ начали готовить санкции для иностранных интернет-компаний

В Совете Федерации начнут готовить поправки в законодательство, в том числе в Кодекс об административных правонарушениях, по которым можно будет наказывать иностранные интернет-компании в случае их "участия" в несанкционированных акциях протеста.
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Глава комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на сегодняшнем пленарном заседании верхней палаты российского парламента заявил, что иностранные интернет-платформы "приняли довольно активное участие" в несанкционированных акциях 23 и 31 января.

"Должны мер в соблюдении законодательства интернет-компании не предпринимают. Источниками распространения информации о незаконных акциях стали Facebook, TikTok, Instagram. Целенаправленно завышались цифры об участии в акциях, публиковались недостоверные данные о насилии со стороны силовиков. Велись кампании-травли людей. Были случаи целенаправленной работы самих интернет-компаний, они навязывали недостоверный контент, а не были пассивными носителями".

"Некоторые платформы подошли к тонкой грани, отделяющей иностранные интернет-компании от иноагентов. Временная комиссия считает нужным подумать над усовершенствованием законодательства – от штрафов до постоянной блокировки таких платформ в случае злостного нарушения", - заявил сенатор.

Спикер СФ Валентина Матвиенко поручила начать работать над поправками в законодательство.

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От штрафов до постоянной блокировки: в СФ начали готовить санкции для иностранных интернет-компаний

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Теги: иностранные интернет-компании, санкции, блокировка, алексей пушков



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