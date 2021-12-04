На Кубани завершают первый этап реконструкции трассы Краснодар-Ейск

Реконструкция одной из самых важных дорожных артерий Краснодар-Ейск проводится в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", передает корреспондент Накануне.RU.

На данный момент объем работ здесь выполнен на 98%. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал журналистам.

"Трасса Краснодар-Ейск станет комфортной и безопасной альтернативой платному участку М4-Дон, сократит время в пути к черноморским курортам и Крымскому мосту. Первый этап реконструкции уже подходит к завершению. На сегодняшний день рабочие уложили 10,7 км дорожного полотна. До конца декабря планируют достроить мост через ж/д переезд в районе станицы Медведовской и площадки для отдыха", – сказал Вениамин Кондратьев.

Также губернатор Краснодарского края отметил, что на втором этапе будет отремонтирован участок протяженностью 12 км в Динском районе Кубани. Проектирование этой работы завершается. Как сообщили Накануне.RU в пресс-служба администрации Краснодарского края, полностью закончить ремонт трассы планируют в 2023 году.

Отметим, что в результате обновления на обоих участках магистрали оборудуют 22 км новой 4-полосной трассы с многоуровневыми развязками, местами для стоянок и отдыха, остановками общественного транспорта.