Половина жителей Санкт-Петербурга привилась от коронавируса

Половина жителей Санкт-Петербурга поставила себе прививку от коронваируса, сообщили Накануне.RU в администрации северной столицы.

"На конец 2021 г. полный цикл вакцинации завершили 2 млн 696 тыс. 22 петербуржца. В пиковые периоды в день прививались до 25 тыс. горожан. Высокие темпы вакцинации позволят достичь коллективного иммунитета уже в наступающем году. Запас вакцины в городе составляет 943 249 доз", - уточнили в мэрии.

По данным администрации города на начало июня 2021-го, в Санкт-Петербурге живут 5 млн 385 тыс. 800 жителей, то есть прививку сделала половина горожан.