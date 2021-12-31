31 Декабря 2021
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Общество За рубежом
Маастрихт, Нидерланды (2017) | Фото: anvalo.blogspot.ru

Нидерланды рассматривают возможность колоть каждому до шести доз вакцин от ковида

Министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонг считает, что жителям страны нужно будет ввести до шести доз вакцин от ковида. Об этом он написал в письме парламенту, предложив рассмотреть такую возможность, сообщает Newsweek.
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Новые дозы будут вводиться в 2022-2023 гг. против еще неизвестных вариантов коронавируса, которые возникнут в будущем, благо у властей их хватит, так как они были закуплены и даже заключены новые контракты. Недавно Нидерланды заказали почти 6 млн дополнительных доз наряду с 12 млн, уже купленными у Pfizer/Biontech. Также заключено соглашение еще как минимум на 17,5 млн доз.

Всего в стране вакцинировались 89% жителей старше 18 лет. Это, однако, не сильно помогает. В ноябре был рекордный рост заболеваемости. Сейчас она уменьшилась, но все еще выше прошлогоднего пика. Официальная ковидная смертность невысока по сравнению с пиковой прошлой зимой - порядка 50 смертей в день (хотя это почти половина огромной российской с учетом населения), но, как и в других странах Европы, она совершенно не отражает масштабов общей смертности.

Накануне.RU недавно писало, что смертность в Нидерландах еще выше, чем в прошлом году, когда ковид был, но не было вакцинации. Так, в прошлом году с 1 июля по середину ноября смертность была на 8% выше фоновой. В этом году за тот же срок она выше фоновой на 13%. Этот временной интервал берется для сравнения, так как к лету подавляющее большинство населения уже было вакцинировано. То есть после массовой вакцинации произошел рост избыточной смертности примерно в 1,5 раза. В 2021 году за эти 4,5 месяца дополнительно умерли около 7,5 тыс. человек сверх ожидаемого количества. А число умерших с ковидом составило чуть больше 1 тыс. Ковид объясняет лишь 13% избыточной смертности. От чего умирают остальные 87%, неизвестно.

Это же касается и последних недель, когда начался резкий рост заболеваемости и смертности. За последние четыре недели, по которым Евростат опубликовал данные, избыточная смертность составила 23%, как и в прошлом году. В чем же эффект вакцинации? Из 3 тыс. избыточных смертей на ковид пришлось лишь около 700, так что ковид ничего не объясняет и в этом случае.

Теги: вакцинация, ковид, нидерланды



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