Депутат Госдумы рассказал о деталях "создания СССР 2.0"

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов предложил создать СССР 2.0, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Для объединения русских земель мы предлагаем новый державный проект – СССР 2.0, "Союз Русь" из славянских республик, стремящихся к интеграции. Мы на правах государства-продолжателя СССР и государства, где официально по постановлению Госдумы от 1996 г. действуют результаты референдума о сохранении СССР, должны предложить постсоветским республикам новое будущее. Такое государство и общество, в котором будет комфортно жить и развиваться простому рабочему человеку, каждому человеку труда. Только после того, как мы сможем сформировать такой проект и сделать первые решительные шаги по его реализации, к нам потянутся соседи, которые точно так же нынче испытывают все прелести разложения глобального капиталистического проекта и трансформации его в новые "темные века" и фашизацию", - написал Обухов в своём Telegram.

Напомним, СССР создан 30 декабря 1922 г. В следующем году исполнится 100 лет со дня появления этого государства.