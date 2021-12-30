Глава иркутского минздрава, пошутивший о коронавирусе и бубне, покинул пост

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, получивший известность после шутки о бубне и шаманах, покидает свой пост - с ним не был продлен контракт. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

В ноябре Сандаков в телевизионном сюжете про то, как справляется Иркутская область с коронавирусом, заявил: "Как в этих местах говорят? Запоминайте: медицина - штука точная, но бубен надо держать в левой руке... Бурятские земли, шаманские земли, понимаете? Тут все шаманят через одного".

Отметим, до Сандакова минздрав Иркутской области возглавляла Наталья Ледяева, которая обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, глава регионального минздрава, ее сын и иные лица, с мая по октябрь 2020 года похитили из областного бюджета 25 миллионов рублей, которые должны были потратить на закупку средств индивидуальной защиты.

Ледяева была задержана 30 ноября прошлого года вместе со своим сыном, у экс-чиновницы дома провели обыск. Суд на два месяца поместил Ледяеву в СИЗО, затем мера пресечения была изменена на домашний арест.