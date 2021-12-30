Равнение на Щвецию? В Израиле задумались над достижением коллективного иммунитета через массовое инфицирование

В условиях очередного роста заболеваемости ковидом в Израиле задумались над тем, чтобы достичь коллективного иммунитета в результате перенесенного заболевания, пишет Times of Israel.

Напомним, почти на 70% вакцинированный Израиль пережил сильнейшую вспышку коронавируса в августе-сентябре. После спада целый месяц ситуация была очень спокойной. Однако с середины декабря снова начался быстрый рост - за две недели почти в 4 раза. Естественно, его связывают с "омикроном". И теперь высокопоставленные чиновники Министерства здравоохранения обдумывают переход к политике достижения коллективного иммунитета путем массового инфицирования, сообщает издание.

Впервые большинство случаев было зарегистрировано в израильском сообществе, а не у людей, недавно вернувшихся из-за границы, или у тех, с кем они контактировали. Это указывает на то, что истинные цифры, вероятно, намного выше официальных. Правда, массовый рост числа инфекций еще не привел к увеличению числа госпитализаций с ковидом и серьезных случаев заболевания. Всего в стране менее ста человек находятся в реанимациях.

Но власти уже допускают переход к "модели массового заражения", как это было в Швеции, которую поначалу все критиковали. Там не вводили серьезных ограничений для людей, не относящихся к группам риска. И израильские власти считают, что замедленные темпы вакцинации детей и нежелание вводить новые запреты или другие серьезные ограничения не позволяют рассчитывать на что-либо другое.

Случай Израиля может быть очень показательным. Фактически власти могут признать, что массовая вакцинация так и не привела к возвращению к нормальной жизни, как это обещалось в начале, и нужно искать другие пути. При этом многие эксперты ставят под сомнение саму концепцию коллективного иммунитета к респираторным заболеваниям. Против нее свидетельствует и статистика во всех странах: новая вспышка происходит каждые несколько месяцев, независимо от уровня вакцинации.

Интересно, что в Швеции сейчас один из самых низких уровней смертности в Европе - во втором полугодии она почти равна фоновой при среднем превышении в ЕС на 9%. Лишь карликовые Исландия и Лихтенштейн, а также Чехия (но за счет огромной смертности весной), имеют такой же уровень смертности. То же самое и по итогам года: в среднем по ЕС - рост примерно на 11%, в Швеции - 0%. При этом, что важно, и в прошлом году смертность в Швеции была не выше, чем в среднем по ЕС, - рост на 8% при среднеевропейском росте на 11%. В Израиле захотели перенять опыт Швеции?