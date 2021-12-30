30 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
газификация, газораспределительная станция, газопровод (2020) | Фото: Накануне.RU

Срок программы газификации Свердловской области впервые расширен до 10 лет

Срок действия программы газификации Свердловской области впервые в истории региона расширен до 10-летнего периода. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, ранее стратегический план развития газовой инфраструктуры формировался на пять лет. Новая редакция программы сформирована до 2030 года – исходя из 10-летнего периода планирования.

Одним из ключевых направлений актуализированной программы стала догазификация территорий. Речь идет о бесплатном доведении газа до границ земельных участков собственников.

Согласно сводному пообъектному графику, к 2030 году на Среднем Урале планируется обеспечить доступ к сетевому природному газу для почти 50 тыс. домов. Предполагается, что 31,5 тыс. домовладений получат такую возможность уже до конца 2022 года.

Теги: газификация, программа, Свердловская область



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