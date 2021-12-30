В Канаде опубликовали статистику по "омикрону": разницы между привитыми и непривитыми нет

В канадской провинции Онтарио опубликовали статистику по "омикрону".

Зафиксировано почти 9 тыс. случаев, из которых почти 16% - у непривитых, а 70% - у полностью привитых. При этом почти в 12% случаев статус был неизвестен.

В Канаде полностью вакцинировано 76% населения, а непривитых - почти 18%. За предыдущие недели, к которым относится рассматриваемый период, было на 1-2% меньше привитых и на столько же больше непривитых. При этом в Онтарио проживает почти 40% населения Канады, то есть едва ли проценты по Онтарио существенно отличаются от общих по Канаде. Это значит, что вероятность подхватить "омикрон" у привитых и непривитых примерно одинакова.

Интересно, что почти в половине случаев "омикрон" был выявлен у молодых людей 20-40 лет. В 74% случаев инфекция точно вызвала симптомы, в 7% - не вызывала. Еще в 19% случаев это почему-то неизвестно. Разницы в заболеваемости между мужчинами и женщинами нет. О смертельных исходах не сообщается.

Многие эксперты отмечают, что "омикрон" менее опасен, но им чаще болеют. В Канаде даже отменили уже начавшийся молодежный Чемпионат мира по хоккею из-за нескольких случаев коронавируса в командах.