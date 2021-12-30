30 Декабря 2021
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суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Процесс по иску Костюшкина к Монеточке перенесли из Екатеринбурга в Москву

Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение по иску певца Стаса Костюшкина к исполнительнице Елизавете Гырдымовой (известной под псевдонимом Монеточка). Процесс продолжится в Москве.
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Напомним, речь идет о песне Монеточки "Мама, я не зигую". Костюшкин обвинил артистку в плагиате своей композиции "Женщина, я не танцую".

Изначально иск рассматривался в Екатеринбурге – по месту прописки Елизаветы. Однако 29 декабря Чкаловский районный суд принял решение о смене территориальной подсудности.

"Дело передано на рассмотрение другого суда", - сообщается в его электронной картотеке.

Теперь процесс продолжится в Басманном суде Москвы. Это связано с тем, что Гырдымова сменила уральскую прописку на столичную.

В электронной картотеке Басманного суда пока нет данных, когда состоится следующее заседание.

Как сообщало Накануне.RU, ранее адвокат Костюшкина прокомментировал неявку Монеточки в суд. Ни на одном из процессов она так и не появилась.

Теги: Монеточка, Костюшкин, Москва, суд



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