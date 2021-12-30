Ущерб от аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 составит до 100 миллионов рублей

По предварительным расчетам, ущерб от аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 составил до 100 млн руб. "Вопросы возмещения ущерба будут урегулированы со страховой компанией в рамках действующего договора страхования имущества", - говорится в сообщении ТГК-14 (ТЭЦ-1 входит в состав компании).

Сейчас ТЭЦ работает в штатном режиме, на станции продолжаются работы по восстановлению кабельных линий и ячеек секции собственных нужд 6кВ, идет закупка необходимого оборудования.

"На месте продолжает свою работу межведомственная комиссия по расследованиюаварийной ситуации на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, в состав которой вошли технические руководители ПАО "ТГК-14" и инспекторы Ростехнадзора. Дополнительно в состав комиссии включены ведущий советник департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго РФ Сергей Булыгин и первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Правительства Республики Бурятия Алексей Назимов. По результатам расследования будет представлена полная информация", - сообщили в компании.

Напомним, в результате аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 23 декабря без отопления в морозную погоду остались около 100 тыс. человек. В регионе был введен режим ЧС.