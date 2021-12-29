29 Декабря 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
коллаж, школьники, школа, образование (2020) | Фото: Накануне.RU

В подмосковной Дубне возбудили уголовное дело после гибели ребенка от обморожения

В Дубне возбуждено уголовное дело о гибели 11-летнего мальчика по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"По данным следствия, 27 декабря 2021 года ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега г. Дубны. Однако ни в школу, ни домой мальчик не пришел.В ходе проведения поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти вблизи реки Южная Канава. По предварительным данным эксперта смерть мальчика наступила в результате переохлаждения", - сообщили в ведомстве.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, приведших к гибели ребенка.

По предварительной версии, мальчик тоже побоялся опоздать на уроки, сел в незнакомую маршрутку, запаниковал и вышел по дороге. Следы ребенка нашли на берегу реки. Вероятнее всего, он провалился под лед, выбрался, но потерял сознание от переохлаждения и умер.

Мальчик учился в школе для детей с особенностями развития.

Теги: смерть, ребенок, подмосковье



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