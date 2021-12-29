Россиянина арестовали в Турции по подозрению в связях с террористами

В Турции арестовали предположительно гражданина России узбекского происхождения с поддельным паспортом, сообщили местные СМИ.

Мужчина был задержан в аэропорту Анкары. Правоохранители проверяли пассажиров в самолете, следовавшем из Киева.

Задержанного подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА Новости.

В октябре сообщалось, что в Турции арестовали четырех россиян, одного украинца и одного гражданина Узбекистана по обвинению в военном и политическом шпионаже. Появлялась информация, что задержанные оказались выходцами из Чечни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании россиян в Турции.