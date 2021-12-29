Талибы планируют назначить в Москве посла Афганистана

Новое правительство Афганистана во главе с "Талибаном" (движение запрещено в России) назначит своего посла в Москве.

"У нас есть план, особенно по действующим посольствам, согласно которому мы назначим посла в Москве. Это дипломатический шаг", - сказал РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

Он добавил, что пока движение не получало от России списка условий для своего признания. Тем не менее "Талибан" рассчитывает, что Москва признает его правительство, поскольку это поможет развитию отношений, в частности, с США.

Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что радикальную организацию можно будет исключить из черного списка, если ее члены улучшат обстановку в Афганистане. Однако президент РФ подчеркнул, что решение должно быть принято на уровне ООН, поэтому "дело не в России".

21 октября в Москве прошла встреча по Афганистану, в которой приняли участие и талибы. По итогам переговоров участники в совместном заявлении отметили необходимость взаимодействия с новыми властями Афганистана вне зависимости от статуса талибов на международной арене.